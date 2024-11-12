The White Stripes отозвали иск к Трампу, поданный из-за авторских прав на песню «Seven Nation Army»

Участники американского дуэта The White Stripes Джек Уайт и Мэг Уайт отозвали свой иск против избранного президента США Дональда Трампа, поданный из-за авторских прав на песню «Seven Nation Army», пишут Pitchfork и Rolling Stone.

Адвокат The White Stripes Роберт Джейкобс отказался от комментариев. Pitchfork отмечает, что иск отозван «без предубеждений» (without prejudice), это означает, что он может быть подан заново.

О том, что The White Stripes подали в суд на Трампа, стало известно 9 сентября. Участники дуэта обвинили кандидата в президенты в «вопиющем присвоении» своей песни — она сопровождала предвыборное видео, опубликованное сотрудницей штаба Трампа Марго Мартин в соцсети X. В этом ролике Трамп под вступительный рифф из «Seven Nation Army» поднимался по трапу самолета.

Позже видео было удалено, но Джек Уайт сохранил его в своем инстаграме с подписью: «Даже не думайте использовать мою музыку, вы, фашисты».

После победы Трампа на выборах Джек Уайт опубликовал в своем инстаграме пост, в котором называл избранного президента диктатором, расистом, осужденным преступником и неудавшимся бизнесменом. «Конец истории. Американцы выбрали известного, явного фашиста <…>. Мы все знаем, на что он способен: Проект 2025, депортации, общенациональный запрет абортов, отмена его собственного ограничения в два срока, поддержка Путина и его войны, закрытие Совета по образованию, климатические изменения, ограничение прав ЛГБТК, контроль над министерством юстиции, удержание минимальной заработной платы на низком уровне и так далее», — написал Уайт.