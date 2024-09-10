The White Stripes подали в суд на Дональда Трампа за «вопиющее присвоение» песни «Seven Nation Army»

Участники американского дуэта The White Stripes Джек Уайт и Мэг Уайт подали в суд на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

В копии иска, которую опубликовал Джек Уайт в инстаграме, политика обвиняют в «вопиющем присвоении» песни «Seven Nation Army» — одного из самых популярных рок-хитов 21 века.

Поводом для судебного преследования стало предвыборное видео, опубликованное сотрудницей штаба Трампа Марго Макати Мартин в соцсети Х 29 августа. В ролике кандидат в президенты садится в самолет, а на фоне звучит вступительный рифф из «Seven Nation Army». Видео позже удалили, но Уайт сохранил его в своем инстаграме с подписью: «Даже не думайте использовать мою музыку, вы, фашисты».

В своем иске The White Stripes называют «Seven Nation Army» «одним из самых известных и влиятельных музыкальных произведений всех времен», пишет The Guardian. Музыканты заявляют, что Трамп и его команда стремились за счет этой песни получить финансовую и иную поддержку для своей кампании, а также не искали и не получали разрешения от авторов на использование композиции. Дуэт отметил, что публично осуждал использование Трампом песни «Seven Nation Army» еще во время его кампании 2016 года. Группа потребовала возмещения финансового ущерба, размер которого не уточняется.

Дональд Трамп уже неоднократно сталкивался с претензиями от музыкантов за несанкционированное использование их композиций в своих предвыборных кампаниях. В частности, ему запрещали использовать песни Нил Янг, Бейонсе, Foo Fighters, Селин Дион, ABBA. Музыканты Айзек Хейз и Эдди Грант также подавали в суд на штаб Трампа

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