Следователи заявили, что Зарема Мусаева сорвала погон и ударила по шее сотрудника колонии. Она отрицает обвинения

Сотрудники управления Следственного комитета по Чечне ознакомили адвоката Александра Савина с материалами нового уголовного дела Заремы Мусаевой, сообщает «Команда против пыток».

Как стало известно 11 ноября, в отношении нее расследуют дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК).

По версии следствия, 29 октября Мусаева якобы «нанесла один удар ладонью в область шеи сотруднику колонии, а также сорвала левый погон с его формы», когда ехала в автомобиле после лечения в дневном стационаре, рассказал Савин.

Сама Мусаева отрицает эти обвинения. По ее словам, никаких происшествий по дороге из больницы в колонию не происходило.

По данным защитника, 13 ноября Мусаеву переводят для следственных действий из колонии в СИЗО.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, которые критикуют главу Чечни Рамзана Кадырова, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО. Летом 2023 года ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении. Сыновья Мусаевой связывали ее уголовное преследование с их оппозиционной деятельностью.

Мусаева и ее адвокаты неоднократно сообщали о ее проблемах со здоровьем. У нее инсулинозависимый диабет второго типа. Срок заключения Мусаевой заканчивается в марте 2025 года.

Читайте также

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение

Читайте также

Рамзан Кадыров призывал «уничтожить» Зарему Мусаеву и ее семью. Теперь суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии Прямо перед этим в Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на решение