Присяжные в США обязали американского оборонного подрядчика выплатить 42 миллиона долларов бывшим заключенным, которые подверглись пыткам в тюрьме Абу-Грейб

Жюри присяжных в штате Вирджиния признало американского оборонного подрядчика CACI Premier Technology причастным к пыткам заключенных иракской тюрьмы Абу-Грейб, находившейся под контролем США.

О вердикте сообщил Центр защиты конституционных прав, представлявший интересы троих бывших заключенных Абу-Грейб — директора школы Сухайля аль-Шимари, продавца фруктов Асаада Зубаи и журналиста Салаха аль-Эджаили. Присяжные также обязали компанию выплатить истцам 42 миллиона долларов компенсации — по 14 миллионов долларов каждому.

Иск был подан еще в 2008 году, но его рассмотрение затянулось. В апреле 2023 года предыдущее жюри присяжных не смогло вынести вердикт. Теперь американского оборонного подрядчика, который нанимал гражданских следователей для работы в Абу-Грейб, признали ответственным за сговор с американскими военными с целью пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в отношении истцов.

Подавших в суд бывших заключенных, как утверждается, содержали в блоке тюрьмы, где происходили самые жестокие издевательства. Истцы заявили, что следователи CACI приказывали военным «подготовить» заключенных перед допросом, что приводило к пыткам и издевательствам. При этом в итоге все трое истцов были освобождены без предъявления обвинений.

Представитель CACI сразу после вердикта не сообщил, будет ли компания обжаловать решение присяжных.

В тюрьме в иракском городе Абу-Грейб американские военные содержали заключенных, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции.

В 2004 году стало известно, что заключенных подвергали пыткам и издевательствам. Военные фотографировали пытки и позировали на фоне людей, над которыми издевались.

Пытки в Абу-Грейбе стали предметом многочисленных расследований как внутри США, так и за их пределами.

Процесс по иску троих бывших заключенных Абу-Грейб, отмечает Associated Press, стал первым случаем, когда присяжные в США рассмотрели подобные требования за 20 лет с тех пор, как стало известно о пытках в тюрьме.