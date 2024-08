The New Yorker опубликовал фотографии массового убийства мирных иракцев в городе Хадита в 2005 году. Эти снимки скрывали годами В преступлении обвиняли американских морпехов, но они избежали наказания

Рука 66-летней Хомейсы Тумы Али, убитой американскими морпехами в Хадите United States Marine Corps

Журнал The New Yorker обнародовал фотографии, сделанные американскими морпехами на месте убийства 24 мирных жителей в иракском городе Хадита в 2005 году. Военное командование США много лет скрывало эти снимки от общественности, несмотря на проводившееся расследование и судебное разбирательство. Публикация фотографий стала возможной после того, как команда расследовательского подкаста In the Dark вместе с семьями погибших выиграла суд у американских властей. Ни один из морпехов, обвиненных в убийствах иракцев в Хадите, не был приговорен к тюремному заключению.

После вторжения США в Ирак в 2003 году западная провинция Анбар, где на берегу Евфрата расположена Хадита, стала одним из центров партизанского сопротивления. Контроль над этим регионом был поручен Корпусу морской пехоты США.

Утром 19 ноября 2005 года колонна морпехов на четырех внедорожниках подорвалась на самодельной бомбе, заложенной на дороге в Хадите. В результате взрыва погиб 20-летний младший капрал Мигель Терразас, еще двое военнослужащих получили ранения. В ответ американские военные устроили зачистку, застрелив в близлежащих домах 24 безоружных мирных жителя, включая женщин и детей. Самой младшей жертве было три года, самому старшему — 76 лет.

В первой официальной версии военных говорилось, что 15 мирных жителей погибли из-за взрыва, устроенного иракскими боевиками на пути движения конвоя. Еще восемь человек якобы были застрелены ответным огнем в возникшей перестрелке.

В ходе дальнейшего расследования стало известно, что на самом деле события развивались иначе. Сразу после взрыва морпехи остановили проезжавшее мимо колонны такси. В нем находились четверо студентов и водитель, направлявшиеся в колледж в Багдаде. Всех пятерых вывели из машины и застрелили на месте.

После этого военные ворвались в три ближайших жилых дома, применяя гранаты и стрелковое оружие. Там они застрелили еще 19 человек. Все погибшие были гражданскими лицами, в основном пожилые люди, женщины и дети.

Тела погибших мирных иракцев в морге Хадиты. Кадр из видеозаписи, сделанной 19 ноября 2005 года Reuters / Scanpix / LETA

После зачистки два морпеха отправились документировать последствия произошедшего. Один из них пронумеровал трупы красным маркером, другой сфотографировал погибших на цифровую камеру.

Расследование инцидента началось только в марте 2006 года, когда иракский правозащитник Тахер Табет передал журналу Time видеозапись, сделанную на месте убийства жителей Хадиты. Из нее следовало, что иракцы погибли не от взрыва придорожной бомбы, а были застрелены в своих домах.

В декабре 2006-го восьмерых морпехов официально обвинили в убийствах мирных иракцев в Хадите. Спустя два года судебных разбирательств обвинения против шестерых из них сняли, еще один из военных был оправдан. В 2012 году последний подозреваемый, старший сержант Фрэнк Вутерих, был признан виновным лишь в неисполнении служебных обязанностей — его понизили в звании до рядового и урезали зарплату. Тюремного заключения он также избежал. Первоначальное обвинение Вутериху сперва переквалифицировали на непредумышленное убийство, а затем сняли.

«Воздействие предполагаемого военного преступления часто напрямую связано с ужасающими кадрами, которые в конечном итоге попадают в руки общественности. Издевательства над заключенными в тюрьме Абу-Грейб стали международным скандалом, когда были опубликованы откровенные фотографии. Убийства в Хадите не имели подобного момента. Несколько изображений, сделанных морпехами, оказались в открытом доступе, но большинство из них так и не были опубликованы», — пишет The New Yorker.

В 2014 году генерал Майкл Хаги, который был командующим Корпусом морской пехоты США во времена вторжения в Ирак, похвастался в одном из интервью, что сумел сохранить фотографии из Хадиты в тайне. «Пресса так и не получила их, в отличие от Абу-Грейб. И я извлек из этого урок. Эти фотографии до сих пор никто не видел. И поэтому я очень горжусь этим», — заявлял он.

Командующий Корпусом морской пехоты Майкл Хаги на слушаниях в палате представителей США. 27 июня 2006 года Alex Wong / Getty Images

Команда подкаста In the Dark, выпускаемого The New Yorker, занялась собственным расследованием событий в Хадите. В 2020 году журналисты в соответствии с законом о свободе информации подали запрос в Военно-морские силы США, чтобы получить фотографии и другие материалы об убийствах, к которым были причастны американские морпехи в Ираке. Ответа от военных они не получили. Тогда журналисты подали в суд на ВМС, Корпус морской пехоты и Центральное командование США. К их иску присоединились 17 граждан Ирака, чьи родственники погибли в ходе резни в Хадите. В марте 2024 года военные наконец выдали журналистам фотографии, сделанные морпехами в день массового убийства.

The New Yorker опубликовал десять снимков с разрешения выживших членов семей погибших. Просим впечатлительных людей не смотреть эти фотографии.

Тела пяти иракцев, застреленных американскими морпехами в Хадите 19 ноября 2005 года. Их машина проезжала рядом с военным конвоем во время взрыва самодельной бомбы. Находившиеся в автомобиле были студентами, они ехали на учебу в Багдад. Военные остановили машину, вывели из нее иракцев и застрелили. После обыска в машине не было обнаружено никакого оружия United States Marine Corps

На кадрах изображены женщины и маленькие дети в беззащитных позах в собственных постелях. Многие из них были застрелены в голову с близкого расстояния. На их телах видны номера, нарисованные красным маркером.

В показаниях некоторых подозреваемых морпехов говорилось, что в момент зачистки они отдавали себе отчет, что стреляют в безоружных детей и женщин. Позже они отказались от этих заявлений. Другие утверждали, что во время штурма жилых домов не смогли определить возраст и пол находившихся внутри людей, а также были ли они вооружены.

После убийства в Хадите Корпус морской пехоты США выплатил 38 тысяч долларов семьям 15 убитых мирных жителей — по 2500 долларов за погибшего.