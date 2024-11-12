Футбольный матч израильского «Маккаби» с турецким «Бешикташем» перенесли на нейтральное поле в Венгрию. Он пройдет без зрителей

Матч Лиги Европы между израильским «Маккаби» и турецким «Бешикташем», который должен был пройти в Турции, перенесли на нейтральное поле в Венгрии, сообщили в УЕФА.

Игра была запланирована на 28 ноября и должна была пройти на домашнем стадионе «Бешикташа» в Стамбуле. Однако теперь матч пройдет на стадионе «Надьердеи» в венгерском Дебрецене, единственном городе, который согласился его провести — и без зрителей.

В заявлении «Бешикташа» говорится, что, хотя с властями Венгрии и была достигнута договоренность о проведении матча со зрителями, в итоге они пришли к решению провести его при пустых трибунах, «ссылаясь на события, произошедшие на матче „Аякс“ — „Маккаби“».

Согласно заявлению «Бешикташа», после обсуждений с УЕФА, национальными футбольными федерациями и местными властями венгерский Дебрецен оказался единственным городом, который согласился провести матч.

Поводом для проведения матча при пустых трибунах стали беспорядки, произошедшие в Амстердаме вечером 7 ноября после игры «Маккаби» с «Аяксом» в Лиге Европы. На болельщиков из Израиля, шедших после матча, в центре города напали люди в масках. У некоторых были палестинские флаги, они выкрикивали «Свободу Палестине» и другие лозунги. По меньшей мере пять человек пострадали. Полиция сообщила, что свыше 60 человек были задержаны, однако затем большинство из них отпустили из-под стражи. При этом в соцсетях также распространялись видео, на которых предположительно израильские болельщики еще до игры шли, выкрикивая антипалестинские лозунги, а на одном из роликов группа мужчин срывает висящий в окне здания палестинский флаг.

погромы в амстердаме

В Амстердаме люди с палестинскими флагами напали на израильских футбольных болельщиков после матча Несколько человек пострадали, более 60 были задержаны

погромы в амстердаме

В Амстердаме люди с палестинскими флагами напали на израильских футбольных болельщиков после матча Несколько человек пострадали, более 60 были задержаны