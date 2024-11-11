ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки на срок больше 30 лет
Банк России предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет. Это предложение приводится в опубликованном банком отчете, который анализирует применение макропруденциальных лимитов в потребительском кредитовании.
Центробанк отмечает, что за последний год доля ипотечных кредитов со сроком свыше 30 лет выросла с 10% до 20%. «Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита», — говорится в отчете Центробанка.
Ожидается, что законопроект, позволяющий Центробанку устанавливать лимиты в ипотеке, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении «в ближайшее время», а соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 апреля 2025 года.