Трамп победил на выборах во всех колеблющихся штатах. Республиканец получил 312 голосов выборщиков

Дональд Трамп победил на выборах президента США в Аризоне — последнем из колеблющихся штатов, где результат голосования оставался неизвестным.

Согласно подсчетам крупнейших американских СМИ (The New York Times, CNN, Associated Press), республиканец получил 11 голосов выборщиков в Аризоне и еще больше увеличил отрыв от своей соперницы Камалы Харрис. Теперь у Трампа 312 голосов выборщиков по всей стране при необходимых 270 для победы. Харрис по итогам выборов получает 226 голосов.

Трамп победил во всех семи колеблющихся штатах, где накануне голосования у большинства избирателей не было явно выраженных предпочтений за демократов или республиканцев. По предварительным данным, в Аризоне республиканец получил 52,6% голосов, Джорджии — 50,7%, Мичигане — 49,7%, Неваде — 50,6%, Северной Каролине — 51,1%, Пенсильвании — 50,6%, Висконсине — 49,71%.

На всеобщем голосовании Трампа поддержали 50,5% избирателей (74,6 миллиона человек), Харрис — 47,9% (70,9 миллиона человек).

Читайте также

Почему Трамп выиграл, а Харрис проиграла? Вот как это объясняют американские СМИ Республиканцу удалось привлечь на свою сторону латиноамериканцев и молодежь, а вице-президент не смогла объяснить избирателям, чем она лучше Байдена