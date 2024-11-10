Армия обороны Израиля опубликовала видео пыток жителей Газы террористами ХАМАС

Армия обороны Израиля обнародовала видео, которые подтверждают жестокое обращение с гражданским населением сектора Газа со стороны боевиков террористического движения ХАМАС.

Как утверждают в ЦАХАЛ, эти записи с камер наблюдения были обнаружены военными во время наземной операции в сектора Газа. На них запечатлены сотрудники аппарата безопасности ХАМАС на форпосте № 17 в секторе Газа, которые проводят жестокие допросы мирных жителей, подозреваемых в противодействии организации.

Опубликованное видео длится более 45 минут. Предполагается, что эти кадры относятся к 2018-2020 годам. На них видны люди, которым надевают на голову мешки, подвешивают за руки и за ноги на цепях, избивают палками и заставляют стоять на одной ноге.

«Эти материалы раскрывают методы террористической организации ХАМАС по управлению сектором Газа, навязыванию террора, причинению вреда уязвимым гражданским лицам Газы и ущемлению их свободы слова», — заявили в Армии обороны Израиля.

Те самые мирные жители, за которых, как утверждается, борется ХАМАС, — это те же самые мирные жители, которых пытают на этом видео.

ХАМАС — враг не только Израиля, но и Газы.

Просим впечатлительных людей не смотреть эти видео.

Армия обороны Израиля находится в состоянии войны с террористами ХАМАС, которые 7 октября 2023 года напали на страну, убив около 1200 мирных жителей и захватив в заложники более 250 человек. После этого ЦАХАЛ начал бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа, находящемся под властью ХАМАС. За год боевых действий израильские военные убили почти все руководство ХАМАС и ливанской группировки «Хизбалла», которая поддерживает палестинских террористов. По данным минздрава Газы, который подчинен ХАМАС, с начала войны в секторе Газа погибли более 40 тысяч мирных жителей. Независимых подтверждений этих данных нет.

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