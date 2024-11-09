В Пакистане на железнодорожном вокзале произошел теракт. При взрыве бомбы погибли не менее 25 человек, раненых больше 40

В Пакистане на железнодорожном вокзале города Кветты, административного центра провинции Белуджистан, взорвалась бомба. Погибли не менее 2е человек, еще более 40 человек получили ранения, сообщают CNN и Reuters со ссылкой на полицию и чиновников.

По словам генерального инспектора полиции Белуджистана Музама Джа Ансари, целью взрыва были военнослужащие пехотной школы. Он сообщил, что многие из раненых находятся в критическом состоянии. Представитель больницы доктор Васим Баиг сообщил, что в госпиталь были доставлены 44 раненых. По данным CNN, раненых не менее 53 человек.

Старший суперинтендант полицейских операций Мухаммад Балоч сообщил, что взрыв, по всей видимости, был совершен смертником. Он добавил, что взрыв произошел, когда экспресс, направляющийся в Пешавар, собирался отправляться.

Ответственность за взрыв, как пишут Reuters и CNN, взяла на себя Армия освобождения Белуджистана — повстанческая группировка, которая борется за независимость провинции. Она признана террористической организацией в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и Китае. В августе, напоминает Reuters, в Белуджистане по меньшей мере 73 человека погибли при нападениях сепаратистов на полицейские участки, железнодорожные пути и шоссе.

Владимир Путин выразил президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу соболезнования в связи с терактом на железнодорожном вокзале, сообщили в Кремле. «Намерены и впредь тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — говорится в сообщении.