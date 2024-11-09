Катар согласился выслать руководство ХАМАС из страны по запросу США. Лидеры группировки базировались там последние 12 лет

Власти Катара согласились выслать из страны руководство ХАМАС по запросу США после неоднократных попыток заставить лидеров террористического движения согласиться на сделку о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Об этом сообщают CNN, Reuters, Financial Times и Times of Israel со ссылкой на источники.

Примерно две недели назад американские чиновники сообщили катарским коллегам, что те должны прекратить давать убежище лидерам ХАМАС, пишет CNN. Около недели назад Катар согласился и уведомил террористическую группировку, говорят источники телеканала. CNN отмечает, что просьба со стороны американских чиновников последовала после того, как лидеры ХАМАС отвергли неоднократные предложения об освобождении израильских заложников, что было для президента США Джо Байдена приоритетом.

Высокопоставленный представитель ХАМАС назвал сообщения о согласии Катара выслать руководство группировки из Дохи «беспочвенными». Он заявил, что это «тактика давления» и добавил, что подобные заявления уже распространялись ранее без подтверждающих доказательств.

Когда именно лидеры ХАМАС будут высланы из Катара и куда они отправятся, остается неясным. По словам одного из источников CNN, группировке дали мало времени, чтобы покинуть страну. Как возможный вариант рассматривается Турция, но США вряд ли одобрят этот сценарий, пишет CNN. Times of Israel отмечает, что ранее среди вариантов также назывались Иран, Оман, Ливан и Алжир, но эти страны также не удовлетворяли США.

Руководство ХАМАС базируется в Дохе с 2012 года — с тех пор, как оно было вынуждено покинуть свою штаб-квартиру в Дамаске из-за гражданской войны в Сирии, а США обратились к властям Катара с просьбой стать каналом для связи с террористической группировкой.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года США сообщили Катару, что Доха не сможет поддерживать «обычные деловые отношения» с террористической группировкой, но канал связи закрывать пока не стали, считая, что он важен для посредничества в освобождении заложников. Однако последним аргументом, по информации источников CNN, Reuters и других, стала гибель заложника Херша Гольдберга-Полина, у которого было гражданство США. Его тело нашли 1 сентября в одном из тоннелей в секторе Газа.

В сентябре США Минюст США предъявил обвинения в убийстве американских граждан во время нападения 7 октября нескольким лидерам ХАМАС. В их числе один из руководителей группировки Халед Машаль, который проживает в Дохе. Также в Дохе жил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, убитый 31 июля в Тегеране (ему тоже были предъявлены обвинения).

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7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв

сколько заложников остаются у хамас год спустя

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв