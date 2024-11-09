Администрация города Буй в Костромской области получила награду в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями». Его мэр называл жителей «никчемышами»

Мэр города Буй в Костромской области Игорь Ральников сообщил о получении бронзовой награды в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями» всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса „Лучшая муниципальная практика“ в номинации „Обеспечение обратной связи с жителями“», — написал Ральников.

Буй получит из федерального бюджета дотацию в размере 30 миллионов рублей на «вопросы местного значения». Ральников пообещал, что принимать решение о «способах и целях реализации полученного гранта» жители будут сообща.

В конце июля Ральников, отвечая в соцсетях пользователю, раскритиковавшему работу администрации, назвал местных жителей «никчемышами» и «негодяями». Мэр провел встречу с жителями, требовавшими восстановить демонтированный понтонный мост, а затем написал, что эта встреча «была адресована как раз вам, хайпующим на городских проблемах негодяям, создающим дополнительные сложности в реализации столь нужных жителям города задач».

«Если бы не соцсети, никто бы в городе даже не догадывался о существовании полутора десятков инфантильных никчемышей, которые с целью удовлетворения нерастраченного на добрые дела чувства собственного величия пытаются самоутвердиться написанием острых с их точки зрения, но зачастую абсолютно безграмотных постов», — написал Ральников.

Некоторые пользователи предположили, что аккаунт Ральникова был взломан, но позже он подтвердил изданию «Подъем», что оставил такой комментарий. По его словам чиновника, так он обратился к подписчикам, которые постоянно ищут «ложку дегтя в бочке меда». Спустя два дня «Московский комсомолец» писал, что в областной администрации «был серьезный разговор с руководителем Буя», и ему было «настоятельно рекомендовано никогда не допускать оскорбительных высказываний в адрес горожан».