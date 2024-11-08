Украинский генерал Дмитрий Марченко уволился из армии. После того, как заявил, что фронт в Донбассе «посыпался»

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко сообщил 8 ноября в фейсбуке, что решил уволиться из армии по состоянию здоровья.

«Никакие испытания врага, ни одно давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни», — написал Марченко.

Он сообщил, что «проходит необходимое лечение», и опубликовал фотографию, предположительно, снятую в больнице. Марченко сообщил «РБК-Украина», что уходит из армии в связи с лечением.

Дмитрий Марченко объявил об увольнении из армии менее чем через две недели после того, как 27 октября в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе высказался о состоянии фронта в Донбассе. «Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — сказал тогда генерал. Он отметил, что российские войска зашли в Селидово и скоро захватят город (Минобороны РФ объявило об оккупации города 29 октября).

Марченко назвал три причины, почему на фронте возникла такая ситуация: недостаток боеприпасов, нехватка живой силы и «разбалансирование управления» украинскими войсками.

Дмитрий Марченко участвовал в войне в Донбассе, в том числе в боях за Донецкий аэропорт. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале-апреле 2022 года руководил обороной Николаева.

что происходит на фронте

ВС РФ и ВСУ начали решающую битву осени — за город Курахово. Российская армия приближается к тому, чтобы установить контроль надо всем югом Донбасса А ВСУ отбили атаки ВС РФ под Суджей. Карта боев на 31 октября

что происходит на фронте

ВС РФ и ВСУ начали решающую битву осени — за город Курахово. Российская армия приближается к тому, чтобы установить контроль надо всем югом Донбасса А ВСУ отбили атаки ВС РФ под Суджей. Карта боев на 31 октября