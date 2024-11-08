Шведская Ingka Group, владевшая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», продала свой последний актив в России, склад в подмосковном Есипово, бизнесмену Роберту Узилову, пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости и представителя самого покупателя.

Склад представлял собой дистрибьюторский центр, который шведская компания открыла в 2003 году. РБК пишет, что он обслуживал все магазины IKEA, а гендиректор группы компаний Ingka в России в 2019 году Патрик Антони называл его «ключом для развития» сети в стране. Площадь центра, расширившегося с момента открытия, в итоге составляла около 180 тысяч квадратных метров. Источник РБК утверждает, что после ухода IKEA из России склад не эксплуатировался.

Представитель Роберта Узилова подтвердил сделку, но подробностей о ней не сообщил.

В свою очередь источник РБК рассказал, что сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. В середине октября стало известно, что российские власти подняли минимальный дисконт для таких сделок с 50 до 60%, а взнос в бюджет — с 15 до 35% от их стоимости, но по словам собеседника РБК, сделка Ingka Group прошла «по старым ставкам».

Шведская Ingka Group владела в России 14 торговыми центрами «Мега», магазинами IKEA, а также земельными участками под строительство новых ТЦ. После начала войны в феврале 2022 года магазины IKEA в России приостановили работу, а в августе провели распродажу оставшихся товаров.

К марту 2023 года компания продала все российские заводы IKEA. Их выкупили производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». В июле 2023 года шведская Ingka Centres (подразделение Ingka Group) также продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира компании. Осенью 2023 года стало известно, что Газпромбанк договорился с Ingka Group о покупке торговых центров «Мега».