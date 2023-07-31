Владелец сети магазинов IKEA и торговых центров «Мега» продал свою штаб-квартиру в России

Шведская Ingka Centres (подразделение Ingka Group, управляющее сетью магазинов IKEA и торговых центров «Мега») продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира компании, пишут «Ведомости».

По данным «СПАРК-Интерфакса», 21 июня новым владельцем ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки». Два консультанта подтвердили газете факт сделки. Согласно ЕГРЮЛ, «КЛС-Химки» принадлежит бизнесменам Григорию Саакяну (бывший совладелец «Соверен банка», занимается развитием онлайн-магазина Reyouza) и Аркадию Даниеляну (совладелец фирм «А-финанс» и «А-базис»).

По словам одного из консультантов, Ingka Centres планировала продать офисный комплекс примерно за четыре миллиарда рублей. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили сумму сделки в 4–4,2 миллиарда рублей.

Шведская Ingka Group, владеющая в России сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», приостановила работу вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В августе 2022 года магазины IKEA провели распродажу оставшихся товаров. К марту 2023 года компания продала все российские заводы IKEA. Их купили производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Также сообщалось, что Ingka Group начала поиски покупателей на свою недвижимость в РФ.

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