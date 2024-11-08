Прокуратура Аргентины обвинила трех человек по делу о гибели бывшего участника One Direction Лиама Пейна. Их подозревают в поставках наркотиков музыканту

В рамках расследования дела о гибели бывшего участника английской поп-группы One Direction Лиама Пейна, упавшего с балкона отеля в Буэнос-Айресе, предъявлены обвинения троим фигурантам, сообщили в прокуратуре Аргентины.

Подозреваемых обвиняют в преступлениях, связанных с «оставлением человека с последующей смертью», а также с поставкой наркотиков. По словам источника The New York Times, знакомого с ходом расследования, подозреваемые сдали свои паспорта, им запрещено покидать страну — однако они не задержаны.

Один из обвиняемых — сотрудник отеля. Прокуратура называет его ответственным за две поставки кокаина музыканту. Второго фигуранта называют непосредственным поставщиком. Обоим предъявлены обвинения в сбыте наркотиков. Еще один обвиняемый, сообщает прокуратура, это «человек, который ежедневно сопровождал» Пейна во время его поездки в Буэнос-Айрес. Ему помимо прочего предъявлена статья об оставлении человека.

За все время пребывания певца в отеле с 13 по 16 октября были зафиксированы как минимум четыре поставки наркотиков, утверждает прокуратура.

В отчете ведомства говорится, что в организме 31-летнего Пейна после его смерти были найдены кокаин, алкоголь и рецептурный антидепрессант. В его гостиничном номере обнаружили сломанные предметы и мебель, а также следы употребления наркотиков и алкоголя.

Полиция Буэнос-Айреса, как пишет NYT, опубликовала запись звонка в службу 911 за несколько минут до смерти Пейна. На нем мужчина, представившийся менеджером отеля, говорит, что гость «ломает все в номере» и сотрудники опасаются, что он может сделать «что-то, что подвергнет его жизнь риску», поскольку в номере есть балкон.

Смерть Пейна не была самоубийством, поскольку установлено, что он упал, будучи в бессознательном состоянии, и не пытался рефлекторно защититься при падении, уточняет прокуратура. Прокуроры пришли к выводу, что Пейн «не знал, что делает, и не мог этого понять». При этом на теле Пейна не было обнаружено травм, свидетельствующих о вмешательстве третьих лиц.

16 октября 31-летнего Лиама Пейна нашли мертвым возле отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, где он остановился за несколько дней до этого. Сообщалось, что Пейн упал с балкона третьего этажа (фактически — четвертого; в западных странах часто первый этаж называется нулевым). Приехавшие на место медики констатировали, что музыкант получил «очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью». Обстоятельства произошедшего неизвестны. Было ли падение случайным, неясно.

После смерти Пейна некоторые его поклонники начали травить в соцсетях его бывшую девушку, 23-летнюю модель и блогера Майю Генри. Они считают именно ее виновной в смерти музыканта.

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