«Теперь ты счастлива?» Это пишут в соцсетях бывшей девушке погибшего участника One Direction Лиама Пейна. Почему ее винят в смерти певца?

Лиам Пейн и Майя Генри на премии Global Voices Award в Оксфордшире, 22 ноября 2019 года Stuart C. Wilson / The Business of Fashion / Getty Images

После гибели участника английской поп-группы One Direction Лиама Пейна некоторые поклонники артиста начали травить в соцсетях его бывшую девушку, 23-летнюю модель и блогера Майю Генри. Они считают именно ее виновной в смерти Пейна.

Самые популярные комментарии под последним постом в инстаграме Генри такие: «Ты довольна теперь? Посмотри, что ты натворила» и «Теперь ты счастлива? Лиам не заслуживал такого конца».

Певца Лиама Пейна нашли мертвым возле отеля в Буэнос-Айресе 16 октября. Полиция установила, что музыкант упал с балкона своего номера на третьем этаже во внутренний двор отеля. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Предположительно, он сам выпрыгнул из окна. По сведениям СМИ, в его крови обнаружили так называемый розовый кокаин — наркотический коктейль, содержащий кетамин, экстази, метамфетамин и крэк. Однако официально результаты токсикологической экспертизы еще не представлены. Пейн ранее признавался, что борется с алкогольной зависимостью. Ему был 31 год.

Фанаты One Direction возле отеля в Буэнос-Айресе, в котором погиб Лиам Пейн. 16 октября 2024 года Luis Robayo / AFP / Scanpix / LETA

Акция памяти Лиама Пейна в Мехико. 17 октября 2024 года Yuri Cortez / AFP / Scanpix / LETA Мемориал памяти Лиама Пейна в Hard Rock Cafe на площади Пикадилли в Лондоне. 19 октября 2024 года Hollie Adams / Reuters / Scanpix / LETA

Музыкант находился в Аргентине со своей девушкой Кейт Кэссиди. Она уехала из Буэнос-Айреса за два дня до смерти Пейна. Спустя неделю после гибели певца Кэссиди опубликовала пост в инстаграме, в котором сказала, что со смертью Пейна она «потеряла лучшую часть себя». По ее словам, в следующем году они с Пейном планировали пожениться.

Это заявление наряду с соболезнованиями также вызвало возмущение фанатов Пейна, которые стали обвинять Кэссиди в том, что она оставила его одного незадолго до смерти.

Лиам Пейн и Кейт Кэссиди на церемонии Fashion Awards в лондонском Альберт-холле. 5 декабря 2022 года Darren Gerrish / Getty Images

Однако еще больше поклонники One Direction ополчились на бывшую девушку Пейна Майю Генри. Пейн и Генри встречались с 2019 года. В 2020-м они обручились, однако на следующий год разошлись и расторгли помолвку. В 2022-м пара помирилась и ненадолго вновь сошлась, но к маю того же года окончательно рассталась. В интервью Генри признавалась, что ее роман с Пейном не был «сказкой».

В мае 2024 года Майя Генри опубликовала свой дебютный роман «Looking Forward», который, как отмечалось, был вдохновлен реальными событиями. Героиней произведения стала вымышленная модель из Теннесси по имени Мэллори Хант, которая вступает в отношения с участником бойз-бенда 5Forward Оливером Смитом. В книге он описан как популярный певец, который за закрытыми дверьми борется с алкогольной зависимостью и испытывает проблемы с психическим здоровьем. В одном из эпизодов Оливер в состоянии наркотического опьянения угрожает Мэллори, что спрыгнет с балкона.

Обложка романа Майи Генри «Looking Forward»

Генри никогда официально не заявляла, что прототипом героя ее романа был Лиам Пейн. Но в интервью People она говорила: «То, что я пережила в реальной жизни, очень похоже на то, что пережила Мэллори в книге». Сам музыкант никак не комментировал роман «Looking Forward». Однако поклонники певца восприняли описываемые в книге события как намек на то, что речь идет именно о Пейне. Некоторые сочли, что бывшая девушка все еще одержима музыкантом и своей книгой могла спровоцировать его гибель.

В октябре, еще до смерти Пейна, Майя Генри опубликовала в тиктоке восьмиминутное видео, в котором подробно рассказала о своих отношениях с музыкантом. По ее словам, Пейн после расставания продолжал преследовать ее и постоянно писал ей сообщения, причем все время с разных телефонных номеров. Также музыкант пытался связываться с ее родственниками и друзьями, утверждает модель. Кроме того, Майя Генри приняла участие в записи подкаста The Internet is Dead. В нем она заявила, что Лиам Пейн во время их отношений угрожал самоубийством — это, как она считает, была его «манипулятивная тактика».

Незадолго до смерти Пейна в СМИ появилась информация, что адвокаты Майи Генри направили певцу так называемое письмо о прекращении и воздержании (Cease and desist letter) — официальное уведомление о том, что против получателя примут юридические меры, если он не прекратит противоправные действия.

Сама Майя Генри пока никак не комментировала гибель бывшего бойфренда. В аргентинских СМИ появлялись слухи, что Генри якобы была в том же отеле в Буэнос-Айресе в день смерти Лиама Пейна. Ее представитель отрицает эту информацию. «Майя Генри никогда не была в Аргентине, и она не возвращалась к Лиаму Пейну», — сказал он таблоиду The Mirror.

Подробнее о гибели Лиама Пейна

Погиб бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Он упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе

Подробнее о гибели Лиама Пейна

Погиб бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Он упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе

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