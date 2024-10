Погиб бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Он упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе

Nathan Congleton / NBC / Getty Images

Британский музыкант, бывший участник английской поп-группы One Direction Лиам Пейн найден мертвым возле отеля в Буэнос-Айресе, сообщает 17 октября AFP со ссылкой на полицию и службу спасения. Артисту был 31 год.

По данным агентства, Лиам Пейн погиб, упав с высоты третьего этажа днем 16 октября. Неясно, стало ли падение случайным. Как отмечает AFP, Пейн, ранее говоривший, что борется с алкогольной зависимостью, мог находиться в состоянии опьянения. По факту смерти Пейна возбуждено дело.

В полиции заявили, что Лиам Пейн умер после падения с третьего этажа отеля. В соцсетях появились видеозаписи, на которых, как утверждается, снят Лиам Пейн во время падения. Как сообщает La Nacion, Пейн упал во внутренний двор отеля.

В результате случившегося, сообщили в скорой помощи, певец получил «очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью». По словам медработников, «реанимация была невозможна». Сотрудники скорой помощи прибыли к отелю спустя семь минут после того, как в 17:04 получили сообщение о случившемся, и констатировали смерть певца. Представитель скорой помощи добавил, что Пейн получил перелом основания черепа в результате падения с высоты «примерно 13-14 метров».

В заявлении полиции сказано, что перед смертью Лиама Пейна полиция получила сообщение об «агрессивном мужчине, который может находиться под воздействием наркотиков или алкоголя». По данным аргентинской прессы, которые приводит AFP, менеджер отеля связывался с властями из-за постояльца, который «принимает наркотики и разрушает номер». Менеджер заявил, что у постояльца «есть балкон, и мы боимся, что он может сделать что-то, что подвергнет его жизнь опасности». В министерстве безопасности Буэнос-Айреса заявили, что, когда полицейские прибыли в отель, менеджер сообщил, что «мужчина спрыгнул с балкона своего номера» и погиб.

Газета Clarin опубликовала фотографию, сделанную, как утверждается, в номере, где жил Лиам Пейн. На снимке виден белый порошок, кусок алюминиевой фольги и зажигалка. Clarin сообщает, что в номере был разбит телевизор, а мебель получила повреждения.

За полчаса до смерти, как сообщают La Nacion и Clarin, Лиам Пейн опубликовал в Snapchat серию фотографий, в том числе со своей подругой.

После первых сообщений о смерти Лиама Пейна возле отеля Casa Sur в районе Палермо, где работали медицинские работники, начали собираться фанаты артиста, в основном люди в возрасте 20-30 лет.

Фанаты собрались у отеля в Буэнос-Айресе после сообщений о смерти Лиама Пейна AFP News Agency

Лиам Пейн родился в городе Вулвергемптон в Англии в 1993 году. Он стал участником группы One Direction в 2010 году. Группа появилась во время съемок седьмого сезона британского шоу The X Factor. Участниками One Direction, кроме Лиама Пейна, стали Найл Хоран, Зейн Малик, Гарри Стайлз и Луи Томплинсон. One Direction получили мировую известность после выхода дебютного альбома «Up All Night» в ноябре 2011 года. Песня «What Makes You Beautiful» возглавила мировые чарты, а альбом занял первое место в чарте Billboard 200. После того, как из коллектива ушел Зейн Малик, группа объявила в 2016 году, что приостанавливает концертную деятельность, но не распадается.

One Direction — What Makes You Beautiful (Official Video) OneDirectionVEVO

Лиам Пейн в 2016 году начал работу над сольным альбомом, пластинка «LP1» вышла в 2019-м. В последнее время Лиам Пейн говорил, что борется с алкогольной зависимостью. В 2023 году он заявил, что провел время в реабилитационной клинике, и пытается бросить пить. В 2023-м Пейн сообщил, что работает над вторым сольным альбомом, в марте 2024-го он выпустил сингл.