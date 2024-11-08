На бывшего журналиста «Медузы» Дмитрия Карцева составили протокол об участии в деятельности «нежелательной организации»

На журналиста Дмитрия Карцева составили протокол по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (20.33 КоАП). Карточку дела на сайте Кузьминского суда Москвы обнаружила «Медиазона».

«Все законодательство о так называемых „нежелательных организациях“ — довольно вопиющий пример неправовых законов, поскольку позволяет на абсолютно произвольных основаниях сначала запрещать любую организацию, а потом заводить дела против людей, которые с ней предположительно связаны. Уверен, что в будущем все эти штрафы и приговоры будут без проблем отменены», — сказал Карцев, узнав от «Медиазоны» о протоколе.

Дмитрий Карцев пять лет работал в «Медузе». Сейчас он редактор сайта немецкого проекта Dekoder, который российские власти объявили «нежелательным» в мае 2024 года.

«Медузу» объявили «нежелательной организацией» в январе 2023 года. С тех пор на сотрудников и авторов издания составили уже более десятка протоколов об участии в деятельности «нежелательной организации», отмечала «Медиазона». Еще около 15 протоколов получили люди, постившие ссылки на «Медузу» в соцсетях.

Административная статья 20.33 предполагает штраф от пяти до 15 тысяч рублей. После нескольких протоколов может последовать уголовное дело по статье 284.1 УК — осуществление деятельности «нежелательной» организации.

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