«Мы подвели евреев во Вторую мировую войну, прошлой ночью мы подвели их снова». Король Нидерландов осудил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме

Король Нидерландов Виллем-Александр поговорил по телефону с президентом Израиля Ицхаком Герцогом на фоне нападения на израильских футбольных болельщиков в Амстердаме.

«Мы с женой были потрясены насилием против израильских болельщиков — гостей нашей страны. Мы не должны закрывать глаза на антисемитское поведение на наших улицах. История научила нас тому, как запугивание переходит от плохого к худшему и приводит к ужасным последствиям», — говорится в заявлении монарха по итогам разговора с Герцогом. Виллем-Александр отметил, что евреи должны чувствовать себя в Нидерландах в безопасности.

В свою очередь, президент Израиля потребовал решительных действий против антисемитизма и насилия, а также призвал к немедленной эвакуации всех израильтян, желающих вернуться в Израиль. Герцог ожидает, что власти Нидерландов сделают все возможное для обеспечения безопасности евреев в стране.

В заявлении пресс-службы Герцога отметили, что король Нидерландов осудил нападение в самых резких выражениях. «Мы подвели еврейскую общину Нидерландов во время Второй мировой войны, и прошлой ночью мы подвели ее снова», — процитировал монарха офис президента Израиля.

В Амстердаме 7 ноября после футбольного матча израильского «Маккаби» из Тель-Авива с «Аяксом» в Лиге Европы на болельщиков из Израиля напали люди в масках. Некоторые из нападавших, как сообщалось, были с палестинскими флагами. Люди в масках также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне, писали медиа Израиля.

В свою очередь пропалестинские активисты утверждают, что фанаты «Маккаби Тель-Авив» начали первыми нападать на арабов в городе и срывать палестинские флаги.

В результате беспорядков как минимум 10 израильтян получили травмы. Несколько человек пропали без вести. Полиция Амстердама сообщила, что начала расследование «нескольких инцидентов с применением насилия», задержаны около 60 человек.

Подробности беспорядков в Амстердаме

В Амстердаме люди с палестинскими флагами напали на израильских футбольных болельщиков после матча Несколько человек пострадали, более 60 были задержаны

Подробности беспорядков в Амстердаме

В Амстердаме люди с палестинскими флагами напали на израильских футбольных болельщиков после матча Несколько человек пострадали, более 60 были задержаны