К задачам российской полиции добавят «сохранение ‎и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

МВД России подготовило указ президента, согласно которому, в задачи российской полиции предложено добавить сохранение и укрепление «традиционных российских ценностей». Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

В положение о задачах МВД, утвержденное президентом РФ, предлагается внести дополнение с такие текстом: «Осуществление деятельности, направленной на сохранение ‎и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Проект указа разработан ‎во исполнение плана мероприятий по реализации в 2024–2026 годах «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который был утвержден правительством в июле 2024 года.

Какие образом МВД будет заниматься «сохранением и укреплением традиционных ценностей», не сообщается.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем, в частности, говорится, государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей «реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений» и так далее. В реализации такой политики участвуют в том числе органы внутренних дел и общественной безопасности.

Путин в августе нынешнего года подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Он разрешил давать разрешение на временное проживание в РФ иностранцам, «изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств… по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

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