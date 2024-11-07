Войска РФ нанесли массированный авиаудар по Запорожью. Один человек погиб, 18 ранены. Повреждены жилые дома и больница

Российские военные нанесли пять авиационных ударов по Запорожью, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров. По его словам, войска РФ нанесли удар по городу ракетами и корректируемыми авиационными бомбами.

По предварительным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате массированного обстрела один человек погиб, еще 18 получили ранения. Двух человек, в том числе ребенка, сотрудникам экстренных служб удалось спасти.

По словам Федорова, среди пострадавших трое детей — четырехмесячная девочка и мальчики в возрасте одного года и 10 лет. Количество пострадавших уточняется. Поисково-спасательная операция продолжается.

В результате удара частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Взрывной волной повреждено здание больницы, также повреждены 11 частных домов. Пожарные потушили два возгорания.

«Каждый такой российский удар не только убивает людей и разрушает жизни, но и уничтожает смысл любых слов о том, что якобы не хватает разговоров с Россией, каких-то звонков в Кремль. Там получают удовольствие от гибели людей», — прокомментировал обстрел президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал «настоящей защитой жизней» поставки ПВО в страну, а также разрешение от союзников на дальнобойные удары по России.

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