В округах Кларк и Уошо в Неваде во время подсчета голосов на президентских выборах отклонили «относительно большое количество» бюллетеней, отправленных по почте, из-за несовпадения подписей избирателей, рассказал госсекретарь штата Франсиско Агилар.

Подпись на бюллетене должна совпадать с подписью, оставленной при регистрации в качестве избирателя. Однако с момента введения в штате автоматической регистрации избирателей, как пояснил Агилар, жители Невады чаще расписываются на цифровых экранах, а на них подпись может «выглядеть иначе, чем подписи, сделанные ручкой на бумаге».

По его словам, проблемы связаны в основном с тем, что у молодых американцев, относящихся к так называемому поколению зумеров (родившихся в 1995–2010 годах), вообще нет четкой подписи. Как пишет The Washington Post, речь идет о «тысячах» избирателей в двух самых густонаселенных округах штата. Агилар добавляет, что проблемы возникли не только у зумеров, но также у людей старшего поколения, у которых подпись может меняться в течение жизни; и у тех, кто недавно вступил в брак и сменил фамилию.

По мнению основательницы политической организации Vote America Дебры Кливер, главная проблема заключается в том, что подпись не является уникальным идентификатором, а еще одна — в том, что с 2010 года школы больше не учат детей чистописанию. Она указывает на то, что в большинстве случаев, когда это необходимо — например, при подаче налоговой декларации или покупке дома — в США используют электронные подписи. «Нет случая в жизни американца, когда подпись от руки была бы необходима», — говорит она.

В таких случаях в некоторых штатах запускают процедуру «лечения» отклоненных бюллетеней, в ходе которой власти связываются с избирателями и просят их исправить документ. По словам Агилара, его офис также отправляет текстовые сообщения, потому что молодые люди, как правило, не отвечают на звонки с незнакомых номеров и с ними сложнее связаться. По данным чиновников, уже 12939 бюллетеней были успешно «вылечены». Срок подсчета бюллетеней заканчивается 12 ноября.

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