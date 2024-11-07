В аэропорту Челябинска сотрудники военкомата встретили рейс с иностранцами. Обладателям российского гражданства вручили повестки

МВД по Челябинской области отчиталось, что сотрудники управления по вопросам миграции проверили почти 250 человек в аэропорту имени Курчатова, прилетевших международным рейсом. Силовики интересовались также теми, кто встречал прибывших.

Из какой страны прибыл рейс, в МВД не уточнили.

Как заявили в полиции, представители военного комиссариата вручили повестки для явки в военкоматы людям, которые приобрели российское гражданство и «подлежали постановке на воинский учет».

Российские правоохранительные органы регулярно устраивают рейды на предприятиях, где работают трудовые мигранты. Им вручают повестки или увозят в военные комиссариаты.

В июне 2024 года председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что в России «отловили» более 30 тысяч иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. Около 10 тысяч человек из них, по словам Бастрыкина, отправили на войну в Украине. «Нам говорят: „Зачем они там нужны эти товарищи?“ — рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — заявил глава СК.

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