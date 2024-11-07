РБК: Oracle получила в США разрешение на выкуп долгов перед российскими кредиторами

Американская корпорация Oracle готова выкупить долг перед российскими кредиторами, пишет РБК со ссылкой на материалы судебного заседания.

Представитель корпорации Артем Антонов заявил, что Oracle на протяжении долгого времени ждала разрешения регулирующих органов США и наконец получила его. Без него, как пояснил Антонов, корпорация не могла взаимодействовать с российскими кредиторами из-за санкций. Источник РБК предполагает, что речь идет о получении разрешения управления Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Из текста письма, которое корпорация разослала кредиторам, следует, что Oracle готова выкупить требования к своей российской «дочке» не более чем за 60% от номинала. При этом в качестве условия сделки указан отказ кредиторов от любых новых требований, пишет РБК, ознакомившийся с письмом.

«По регуляторным причинам и с учетом позиции зарубежных консультантов компания пока считает другие опции (в том числе вариант с заключением мирового соглашения по закону о банкротстве) недоступными», — говорится в письме, которое цитирует РБК. Факт его получения журналистам подтвердили источники в четырех компаниях-кредиторах, а также конкурсный управляющий по делу о банкротстве российской «дочки» Егор Непомнящих.

Американская Oracle, занимающаяся облачными решениями в сфере бизнес-аналитики и хранения данных, объявила об уходе с российского рынка весной 2022 года. В августе 2023 года российскую «дочку» компании признали банкротом и ввели конкурсное управление. В числе кредиторов Oracle были «Сбер», Альфа-банк и «Мегафон». По данным РБК, общая сумма долга Oracle составляет более 1,4 миллиарда рублей.

Конкурсный управляющий в рамках банкротства в том числе подавал иски о возврате премий к бывшим сотрудникам Oracle. Они, в свою очередь, обращались к Владимиру Путину с просьбой защитить их интересы и сохранить выплаты, которые они получили от компании, и утверждали, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за сворачивание деятельности Oracle в России на них.