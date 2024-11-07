Экологи потребовали от Генпрокуратуры разобраться в гибели леопарда, которого чиновники собирались выпустить на волю и, вероятно, застрелили

Экспертный совет по заповедному делу обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием прояснить ситуацию с гибелью леопарда Терека, которого чиновники собирались выпустить в дикую природу, сообщает «Кедр.медиа».

Двухлетнего леопарда, родившегося и выросшего в Центре восстановления леопарда на Кавказе, должны были выпустить на волю в конце августа на территории Кавказского биосферного заповедника. Но, как утверждает «Кедр.медиа», ссылаясь на переписку представителей экологического сообщества, в итоге леопарда застрелили.

По словам одного из участников переписки, чиновники из Минприроды РФ «так организовали выпуск, что сами испугались и на всякий случай „шлепнули“ уникального леопарда». По его версии, зверя убил охранник, испугавшийся за министра. Он утверждает, что ученых на мероприятие не приглашали, но зато там были «три вертолета чиновников».

При этом официальной информации о гибели леопарда нет. Участник переписки утверждает, что все присутствовавшие в заповеднике подписали документы о неразглашении. Экспертный совет по заповедному делу заявил, что обратился с запросом к министру природных ресурсов РФ Александру Козлову, поскольку есть информация, «свидетельствующая, что процесс выпуска закончился трагедией: редчайший зверь был застрелен лицами, присутствующими при выпуске». 5 ноября эксперты сообщили, что ответа по существу от министерства так и не получили и обратились в Генпрокуратуру.