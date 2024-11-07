Более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии

Круизный лайнер («Спектр морей») сломался в порту Йокогама в Японии, на борту находятся около 500-600 россиян, сообщает 7 ноября РБК со ссылкой на пассажиров из России.

Лайнер совершал семидневный круиз из Шанхая в Японию и обратно, ожидалось, что судно вернется в Шанхай 7 ноября, сообщается в неофициальном блоге компании Royal Caribbean International (ей принадлежит лайнер). Из-за технической неисправности судно не смогло выйти из порта Йокогама, возвращение задерживается на два дня, сообщил один из пассажиров на Reddit.

Пассажирка круиза Юлия рассказала РБК, что лайнер может прибыть в Шанхай 11 ноября. «Но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию», — заявила собеседница издания. Другой пассажир лайнера, Александр Беркунов, сообщил, что билеты из Шанхая в Москву на новые даты стоят слишком дорого. Пассажирка лайнера Полина заявила, что «люди теряют сотни тысяч долларов».

Компания Royal Caribbean International пообещала вернуть пассажирам 100% средств за круиз, а также предоставить скидку 50% на любой будущий круиз в течение года. По данным телеграм-канала Shot, весь алкоголь на борту судна сделали бесплатным.

По данным сервиса CrusieMapper, на момент публикации заметки круизный лайнер оставался в порту Йокогама, на сайте сказано, что судно прибудет в Шанхай 9 ноября.