«Зеркало»: в свидетельстве о смерти россиянина, умершего в белорусской колонии, причиной указана «механическая асфиксия»

В свидетельстве о смерти россиянина Дмитрия Шлетгауэра, которого белорусские правозащитники считают политзаключенным, говорится, что он умер от «механической асфиксии» (удушье). Об этом сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на знакомого семьи Шлетгауэра.

1 ноября правозащитная организация «Вясна» сообщила, что в могилевской колонии № 15 умер гражданин России Дмитрий Шлетгауэр, которого в Беларуси приговорили к 12 годам лишения свободы. По предварительной информации правозащитников, Шлетгауэр скончался 11 октября. В колонии он пробыл меньше месяца. Суд в Беларуси признал россиянина виновным в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК Беларуси) и шпионаже (статья 358 УК Беларуси). Правозащитники считают, что Шлетгауэру вынесли приговор летом 2024 года, а всего он пробыл в заключении чуть меньше года.

Как отмечает «Зеркало», в белорусских колониях «механическую асфиксию» часто указывают причиной смерти при самоубийствах.

«Руководство колонии не сообщило родным Дмитрия, что именно случилось с ним. Семья считает, что Дмитрий не собирался убивать себя. По словам родных, он был очень расстроен из-за того, что с ним случилось, но не настолько, чтобы быть готовым к добровольному уходу из жизни. Еще в СИЗО он начал старательно готовиться к переводу в колонию — собирал сигареты, сахар, чай и кофе в расчете на то, что они пригодятся в лагере», — рассказал знакомый семьи Шлетгауэра.

Собеседник издания рассказал, что пока Шлетгауэр находился в СИЗО, у него родился сын, «и он очень переживал, что это случилось в его отсутствие». По словам знакомого семьи, Шлетгауэр «сильно нервничал, из-за чего сильно полысел, у него появился варикоз, но совершать суицид он не планировал».

Дмитрий Шлетгауэр — уроженец Славгорода в Алтайском крае. В 2018 году он получил вид на жительство в Беларуси и работал в Каменке на предприятии по производству полимерных изделий и упаковки. Суд по делу Шлетгауэра проходил в закрытом режиме, обстоятельства дела неизвестны. Шлетгауэр стал седьмым политзаключенным, который умер Беларуси, утверждают правозащитники «Вясны».