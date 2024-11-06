Завершено голосование в последнем «колеблющемся» штате — Неваде
Источник: Meduza
На выборах президента США к 06:00 мск завершено голосование в последнем из «колеблющихся» штатов — Неваде.
Также к этому часу закрылись избирательные участки в штатах Юта и Монтана. Оба этих штата традиционно поддерживают республиканцев и Дональд Трамп может рассчитывать еще на 10 голосов выборов. За кого проголосовала Аризона, дающая победителю 6 голосов выборщиков, станет известно лишь после подсчета голосов, напоминает CNN.
В других «колеблющихся» штатах, по состоянию на 06:00 мск, промежуточные результаты такие:
- Пенсильвания (19 выборщиков). Обработано 33% голосов, лидирует Камала Харрис с 51,2%.
- Северная Каролина (16 выборщиков). Обработано 63% голосов, у Дональда Трампа 51,9% голосов.
- Мичиган (15 выборщиков). Обработаны 14% голосов, у Харрис 52%.
- Висконсин (10 выборщиков). Обработано 34% голосов, у Трампа 49,3%, у Харрис 49,1%.
- Джорджия (16 выборщиков). Обработано 79,8% голосов, у Трампа 52,2%
- Аризона (11 выборщиков). Данных на момент публикации новости нет.