На выборах президента США к 06:00 мск завершено голосование в последнем из «колеблющихся» штатов — Неваде.

Также к этому часу закрылись избирательные участки в штатах Юта и Монтана. Оба этих штата традиционно поддерживают республиканцев и Дональд Трамп может рассчитывать еще на 10 голосов выборов. За кого проголосовала Аризона, дающая победителю 6 голосов выборщиков, станет известно лишь после подсчета голосов, напоминает CNN.

В других «колеблющихся» штатах, по состоянию на 06:00 мск, промежуточные результаты такие:

Пенсильвания (19 выборщиков). Обработано 33% голосов, лидирует Камала Харрис с 51,2%.

Северная Каролина (16 выборщиков). Обработано 63% голосов, у Дональда Трампа 51,9% голосов.

Мичиган (15 выборщиков). Обработаны 14% голосов, у Харрис 52%.

Висконсин (10 выборщиков). Обработано 34% голосов, у Трампа 49,3%, у Харрис 49,1%.

Джорджия (16 выборщиков). Обработано 79,8% голосов, у Трампа 52,2%

Аризона (11 выборщиков). Данных на момент публикации новости нет.

Выборы в США. Онлайн «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?

Выборы в США. Онлайн «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?



