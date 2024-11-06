Трамп набирает более 150 голосов выборщиков
На выборах президента США, по данным на 04:00 мск, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает голоса более 150 выборщиков.
Команды аналитиков крупнейших американских СМИ прогнозируют победу одного из кандидатов в определенном штате, принимая во внимание как первые результаты обработки бюллетеней, так и ряд других параметров, включая голосование на предыдущих выборах. Эти прогнозы, как правило, оправдываются.
Согласно подсчетам Bloomberg, Трамп получает поддержку 177 выборщиков, а Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, 99 выборщиков.
CNN, поддерживающий демократов, считает, что у Трампа 154 голоса выборщиков, а у Харрис — пока 34 голоса. Такие же подсчеты и у CBS. По прогнозам Fox (поддерживает республиканцев), у Трампа 178 голосов выборщиков, у Харрис — 113 голосов.
Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков.
Сначала закрываются избирательные участки в штатах, где, как правило, голосуют за республиканцев, а затем в штатах, которые традиционно поддерживают демократов.
На финальный результат выборов повлияет голосование в «колеблющихся» штатах. По состоянию на 04:15 мск, там такой расклад:
- В Джорджии подсчитаны 69% голосов. Трамп набирает 52,7%.
- В Северной Каролине подсчитан 41% голосов. У Трампа 51,9%.
- В Пенсильвании подсчитаны 19% голосов. У Харрис 59,9%.
- В Мичигане подсчитаны 10% голосов. Харрис набирает 53,1%.
- В Аризоне и Висконсине подсчет только начался, а в Неваде еще не закрыты избирательные участки.