Трамп набирает более 150 голосов выборщиков

На выборах президента США, по данным на 04:00 мск, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает голоса более 150 выборщиков.

Команды аналитиков крупнейших американских СМИ прогнозируют победу одного из кандидатов в определенном штате, принимая во внимание как первые результаты обработки бюллетеней, так и ряд других параметров, включая голосование на предыдущих выборах. Эти прогнозы, как правило, оправдываются.

Согласно подсчетам Bloomberg, Трамп получает поддержку 177 выборщиков, а Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, 99 выборщиков.

CNN, поддерживающий демократов, считает, что у Трампа 154 голоса выборщиков, а у Харрис — пока 34 голоса. Такие же подсчеты и у CBS. По прогнозам Fox (поддерживает республиканцев), у Трампа 178 голосов выборщиков, у Харрис — 113 голосов.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков.

Сначала закрываются избирательные участки в штатах, где, как правило, голосуют за республиканцев, а затем в штатах, которые традиционно поддерживают демократов.

На финальный результат выборов повлияет голосование в «колеблющихся» штатах. По состоянию на 04:15 мск, там такой расклад:

В Джорджии подсчитаны 69% голосов. Трамп набирает 52,7%.

В Северной Каролине подсчитан 41% голосов. У Трампа 51,9%.

В Пенсильвании подсчитаны 19% голосов. У Харрис 59,9%.

В Мичигане подсчитаны 10% голосов. Харрис набирает 53,1%.

В Аризоне и Висконсине подсчет только начался, а в Неваде еще не закрыты избирательные участки.

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