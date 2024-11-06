Трамп лидирует в «колеблющихся» Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в трех «колеблющихся» штатах — Пенсильвании (19 выборщиков), Джорджии (16) и Северной Каролине (16).

В Пенсильвании после подсчета 51% голосов Трамп набирает 50,7%, Камала Харрис — 48,4%.

В Джорджии, где обработано 82% голосов, у Трампа 51,9%, у Харрис — 47,4%.

В остальных «колеблющихся» штатах ситуация на 06:20 мск такая:

Мичиган — обработано 19,8% голосов, у Харрис — 50,1%, у Трампа — 48,2%.

Висконсин — обработано 47,2% голосов, у Трампа — 49,6%, у Харрис — 48,9% (разница около 12 тысяч голосов).

Аризона — обработано 47,8% голосов, у Харрис — 50%, у Трампа — 49,2%.

Невада — результатов пока нет.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков. На момент публикации новости, по подсчетам Bloomberg, у Трампа 198 голосов выборщиков, у Харрис — 112 голосов.

По прогнозам Fox (поддерживает республиканцев), Трамп получает 205 голосов выборщиков в штатах, где можно прогнозировать результат голосования, Харрис — 117 голосов.

В 07:00 мск закрываются избирательные участки еще в четырех штатах, включая Калифорнию, Орегон и Вашингтон, традиционно голосующих за демократов. Там Харрис может расчитывать на 74 голоса выборщиков. Четвертый штат — Айдахо — проголосует, как ожидается, за Трампа и принесет ему еще четыре голоса выборщиков, пишет CNN.