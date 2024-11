Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине. Такой прогноз дали Associated Press, The New York Times и Bloomberg.

Команды аналитиков крупнейших американских СМИ прогнозируют результаты голосования в том или ином штате еще до того, как завершен подсчет голосов. Эти прогнозы, как правило, оправдываются.

Победа в Северной Каролине даст Трампу 16 голосов выборщиков. Таким образом, кандидат-республиканец получает, по состоянию на 07:30 мск, 230 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

В еще пяти «колеблющихся» штатах пока нельзя точно спрогнозировать, кто победит, но Трамп опережает свою соперницу Камала Харрис. Результаты голосования из седьмого «колеблющегося» штата — Невады — пока не поступали.

