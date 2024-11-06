Суд в Москве заочно арестовал главреда «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова по делу о «нежелательной» организации

Басманный суд Москвы заочно арестовал главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова по делу о «нежелательной» организации.

Мартынов арестован на два месяца, они будут исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Об уголовном деле против Мартынова стало известно в середине сентября. Его обвиняют в организации деятельности «Новой газеты Европа» и . И издание, и университет объявлены «нежелательными» в России.

«Новая газета Европа» была создана после начала войны сотрудниками «Новой газеты», покинувшими Россию. Издание получило статус «нежелательного» летом 2023 года. Мартынов является главным редактором с момента основания газеты.

Мартынов стал первым руководителем СМИ, объявленного в РФ «нежелательным», против которого завели уголовное дело.