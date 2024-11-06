«Результаты стали воплощением вашего личного подвига». Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа

Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, сообщает белорусское государственное агентство «Белта».

«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», — говорится в сообщении Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин официально не поздравлял Трампа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин сделать это, сказал, что ему об этом «неизвестно». Издание «Верстка» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, утверждает, что Путин передал поздравления неофициально — «через знакомых» по линии МИД РФ.

Что власти РФ думают о победе Трампа

«Яркий мужик. Даже не мужик. Наш мужичок» Что думают о победе Трампа в администрации президента РФ — и верят ли там, что республиканец собирается закончить войну

Что власти РФ думают о победе Трампа

«Яркий мужик. Даже не мужик. Наш мужичок» Что думают о победе Трампа в администрации президента РФ — и верят ли там, что республиканец собирается закончить войну