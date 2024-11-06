На выборах президента США закрылись первые избирательные участки
Источник: Meduza
В штатах Кентукки и Иллинойс закрылись первые избирательные участки, где проходило голосование на выборах президента США.
В других штатах голосование продолжается. Так, избирательные участки на Западном побережье США, например, в Калифорнии, закроются в 07:00 мск, а на Аляске — в 09:00 мск.
Первые результаты голосования станут известны вскоре после закрытия избирательных участков.
Команды аналитиков крупнейших американских СМИ делают прогнозы о предположительном победителе в том или ином штате еще до появления официальных результатов. Как правило, эти прогнозы оправдываются.
Официальное подведение итогов выборов может занять несколько дней или даже недель.