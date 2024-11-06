На выборах президента США закрылись первые избирательные участки

В штатах Кентукки и Иллинойс закрылись первые избирательные участки, где проходило голосование на выборах президента США.

В других штатах голосование продолжается. Так, избирательные участки на Западном побережье США, например, в Калифорнии, закроются в 07:00 мск, а на Аляске — в 09:00 мск.

Первые результаты голосования станут известны вскоре после закрытия избирательных участков.

Команды аналитиков крупнейших американских СМИ делают прогнозы о предположительном победителе в том или ином штате еще до появления официальных результатов. Как правило, эти прогнозы оправдываются.

Официальное подведение итогов выборов может занять несколько дней или даже недель.

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