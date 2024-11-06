Избирательные участки закрылись в трех «колеблющихся» штатах: Аризоне, Висконсине и Мичигане

В США продолжаются выборы президента. К 04:00 мск закрылись избирательные участки еще в 15 штатах: Аризоне, Колорадо, Айове, Канзасе, Луизиане, Мичигане, Миннесоте, Небраске, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Северной и Южной Дакотах, Техасе, Висконсине и Вайоминге.

В Канзасе, Мичигане, Северной и Южной Дакотах, а также в Техасе большинство участков закрылись в 03:00 мск, однако в некоторых округах голосование продолжалось еще час.

Аризона, Мичиган, Висконсин — «колеблющиеся» штаты, где могут выиграть оба кандидата. По данным экзит-полов компании Edison Research, в Мичигане и Висконсине шансы на победу выше у Камалы Харрис, а в Аризоне опросы на выходе с избирательного участка не позволили выявить победителя.

По прогнозам CNN, Дональд Трамп, скорее всего, победит в Вайоминге, Северной и Южной Дакотах, Небраске, Айове, Канзасе, Техасе и Луизиане, заручившись поддержкой 73 выборщиков.

Камала Харрис выиграет в Нью-Мексико, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке и получит часть голосов от Небраски (там голоса выборщиков делятся в зависимости от процентных итогов голосования). Победа в эти штатах принесет ей 54 голоса выборщиков.

Аризона, Висконсин и Мичиган суммарно дают 36 голосов выборщиков.

По данным на 04:00 мск, согласно подсчетам Bloomberg, у Трампа 178 голосов выборщиков, у Харрис — 113. По данным Fox (поддерживает республиканцев), у Трампа 111 голосов выборщиков, у Харрис — 75. Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков.

График работы избирательных участков в США таков, что первыми приходят предварительные результаты голосования из штатов, где традиционно поддерживают республиканцев.

Выборы в США. Онлайн «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?

Выборы в США. Онлайн «Медузы»

Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?