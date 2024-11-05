«Я слышал, что мы везде добиваемся хороших результатов». Трамп проголосовал на выборах президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на выборах главы государства, которые проходят 5 ноября. Об этом сообщает CNN.

Трамп проголосовал в городе Палм-Бич в штате Флорида. Он пришел на избирательный участок вместе со своей женой Меланией.

После голосования он ответил на несколько вопросов журналистов. Трамп заявил, что «очень уверен» в своей победе на выборах, но выразил разочарование тем, что оглашение результатов может занять продолжительное время.

«Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что мы везде добиваемся хороших результатов», — цитирует экс-президента CNN.

Он добавил, что это была «лучшая» из трех президентский кампаний, которые он проводил.

Кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис проголосовала досрочно еще 3 ноября. Она сообщила, что заполнила бюллетень в Мичигане и отправила его в Калифорнию — свой родной штат.

Проголосовать на президентских выборах в США можно лично на избирательном участке или по почте.

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