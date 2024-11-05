В Нови-Саде тысячи людей вышли на акцию протеста после гибели 14 человек из-за обрушения навеса на вокзале. Здание мэрии закидали камнями, полиция применила слезоточивый газ

В сербском городе Нови-Саде тысячи людей вышли на акцию протеста после гибели 14 человек в результате обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщает издание Danas.

Протестующие собрались перед мэрией Нови-Сада. Они потребовали отставки мэра города Милана Джурича и премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, а также ареста ответственных за реконструкцию вокзала. Кроме того, среди их требования — раскрытие данных секретного контракта с китайскими компаниями, связанного с ремонтом вокзала.

Участники акции протеста попытались пройти в мэрию Нови-Сада. Полиция их не пустила и применила слезоточивый газ. Протестующие забросали здание мэрии камнями и банками с краской, разбили несколько окон. Около мэрии вспыхнул пожар, но его вскоре потушили.

Организаторы акции призвали участников акции не атаковать здание мэрии и оставаться на площади.

Протестующие заявили со сцены митинга, что дают властям сутки на выполнение их условий.

Обрушение бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала произошло 1 ноября. После произошедшего в отставку ушел министр строительства Сербии Горан Весич. Президент Сербии Александр Вучич пообещал отправить в отставку несколько чиновников.