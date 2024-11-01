В Нови-Саде обрушился бетонный навес на вокзале. 13 человек погибли, более 30 пострадали

Обновление. По последним данным МВД Сербии, в результате обрушения бетонного навеса на вокзале в Нови-Саде погибли 13 человек.

Часть бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала обрушилась в сербском , сообщает местное издание Danas.

По данным главы МВД Сербии Ивицы Дачича, из-под завалов извлекли тела восьми человек. Он также заявил, что спасатели поддерживают связь с женщиной и девочкой 14 лет, которые все еще находятся под завалами. Мэрия города сообщила, что в результате происшествия пострадали более 30 человек.

Обрушение произошло днем 1 ноября, пишет Danas. Под козырьком находились скамейки и в момент обрушения на них сидело множество людей, утверждают журналисты.

Причины случившегося пока неизвестны. Вокзал закрыт. На место происшествия приехали министр внутренних дел Ивица Дачич и премьер-министр Сербии Милош Вучевич. В Нови-Сад выехал президент Александр Вучич.