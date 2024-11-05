В Кремле заявили, что выборы в Молдове «не были ни демократическими, ни честными»

Выборы президента Молдовы «не были ни демократическими, ни честными», поскольку «сотни тысяч граждан» этой страны не смогли принять участие в голосовании на территории России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов.

Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в РФ. Мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать. Очень большая часть населения страны не имела возможности голосовать в отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в европейских странах.

В частности, пресс-секретарь президента РФ утверждает, что в голосовании не смогли принять участие большинство жителей непризнанного Приднестровья.

Это, по мнению Пескова, «не могло не оказать влияния на результаты выборов» президента Молдовы. «Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций», — добавил он.

Представитель Кремля также отверг обвинения во вмешательстве в ход голосования со стороны России. «Конечно, мы слышим такие голословные обвинения, но ни разу не слышали каких-то упреков в наш адрес, которые были бы подкреплены хоть сколько-то достоверной информацией», — сказал Песков.

Действующий президент Молдовы Майя Санду, выступающая за сближение страны с Западом, победила во втором туре выборов главы государства, который прошел 3 ноября. Она набрала 55,35% голосов. Ее соперник, кандидат от близкой к Москве Партии социалистов Александр Стояногло, получил 44,65%.

После выборов Партия социалистов назвала Санду «нелегитимным президентом», не признав результаты выборов на зарубежных участках, где в основном поддержали действующего президента.

В день голосования полиция зафиксировали 225 нарушений. Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в «массовом вмешательстве» во второй тур выборов.

Как прошли выборы

Президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок. Победу ей принесли голоса диаспоры Пока шел подсчет голосов внутри страны, лидировал кандидат от оппозиции Александр Стояногло

Как прошли выборы

Президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок. Победу ей принесли голоса диаспоры Пока шел подсчет голосов внутри страны, лидировал кандидат от оппозиции Александр Стояногло