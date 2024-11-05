В Коркино военкомат вручил более 70 повесток во время рейдов, которые проходят в городе после убийства таксистки и погромов

В городе Коркино Челябинской области сотрудники военного комиссариата вручили местным жителям более 70 повесток во время рейдов полиции, которые начались после убийства Елены Манжосовой и погромов домов общины рома. На соответствующую публикацию регионального МВД об этом обратило внимание издание «7×7».

Ведомство также отчиталось, что в ходе рейдов сотрудники полиции «задокументировали» свыше 450 административных правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

В полиции уточнили, что в рейдах участвуют различные ведомства, а по информационно-справочным учетам проверяются «все категории граждан». В частности, сотрудники МВД используют мобильный биометрический терминал, чтобы устанавливать личности тех, кто подвергается проверке.

23 октября в Коркино нашли убитой местную жительницу Елену Манжосову, которая занималась частным извозом. В СМИ распространилась информация, что перед смертью она ездила на вызов «к местным цыганам», после чего в городе начались погромы.

После беспорядков Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве таксистки. Также был задержан подозреваемый в стрельбе по участникам беспорядков.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ответ на погромы анонсировал рейды в районах, где «компактно проживают цыгане». Вскоре полиция и местные власти начали регулярно отчитываться о том, как такие мероприятия проходят.

Подробности убийства и погромов в коркино

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»

Подробности убийства и погромов в коркино

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»