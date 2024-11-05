Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде.

По его информации, пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в больницу.

В результате атаки дрона загорелись три квартиры.

Телеграм-канал Baza сообщает о трех пострадавших. По данным Mash, пострадали пять человек. Телеграм-канал уточняет, что беспилотник влетел в квартиру, где находились люди.

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