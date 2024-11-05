Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Источник: Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде.
По его информации, пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в больницу.
В результате атаки дрона загорелись три квартиры.
Телеграм-канал Baza сообщает о трех пострадавших. По данным Mash, пострадали пять человек. Телеграм-канал уточняет, что беспилотник влетел в квартиру, где находились люди.