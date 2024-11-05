Суд разрешил Илону Маску розыгрыш миллиона долларов каждый день среди избирателей. Прокурор требовал запретить это как «незаконную лотерею»

Суд Филадельфии отклонил иск окружного прокурора Ларри Краснера, в котором тот требовал запретить Илону Маску разыгрывать деньги среди избирателей Пенсильвании, пишет Philadelphia Inquirer.

С конца октября Маск разыгрывал по одному миллиону долларов среди избирателей Пенсильвании, которые подписывали его петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США. Краснер настаивал на том, что это «незаконная лотерея». Выступая в суде, он также заявил, что Маск таким образом собирал личные данные избирателей.

Адвокаты Маска утверждали, что розыгрыш не был лотереей. По их словам, 17 человек, получивших по миллиону долларов, были выбраны заранее из числа зарегистрированных избирателей и по сути были представителями комитета America PAC, на сайте которого была опубликована петиция, и должны были исполнять свои обязательства перед ним. «Нет никакого „приза“, который можно выиграть», — сказал адвокат Маска Крис Гобер. По его словам, хоть Маск и использовал слово «случайно», это не означало, что имена победителей будут выбираться из слепого пула, как это происходит в лотерее.

Судья отклонил ходатайство Краснера, не пояснив причин своего решения, однако пообещав, что подробности будут опубликованы позже. Постановление судьи означает, что последнюю выплату Маск сможет сделать во вторник 5 ноября, в день начала выборов, отмечает NBC News.

20 октября Маск пообещал разыгрывать по одному миллиону долларов каждый день до президентских выборов среди избирателей Пенсильвании, которые подпишут петицию. В ней предлагалось поддержать поправки, касающиеся свободы слова и права на ношение оружия. The New York Times отмечала, что цель петиции в том, чтобы заставить миллион зарегистрированных избирателей в «колеблющихся» штатах поставить свою подпись в поддержку этих поправок.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Пенсильвания — один из важнейших штатов как для Дональда Трампа, так и для его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис в президентской гонке.

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