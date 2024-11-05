СК обвинил бывших сотрудников Минобороны РФ в хищении недвижимости в Москве стоимостью более 700 миллионов рублей

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью Минобороны РФ в Балашихе причастны к еще одному хищению — имущественного комплекса министерства, расположенного в Москве. Об этом объявил Следственный комитет РФ.

Подозреваемыми по делу СК называет бывшего начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачева и бывшего конкурсного управляющего принадлежащего Минобороны «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина.

Согласно обвинению, в 2021 году они под руководством предпринимателя Сергея Овчинникова похитили имущественный комплекс из 24 объектов стоимостью более 700 миллионов рублей «путем организации подложных торгов» при банкротстве.

Грачев, Асташкин и Овчинников также обвиняются в хищении имущественного комплекса Минобороны в Балашихе, состоящего из 15 объектов. Его стоимость была оценена более чем в 244 миллиона рублей. Вместе с еще одним фигурантом, Евгением Потаповым, они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Трое фигурантов находятся под стражей с середины октября, Овчинников объявлен в розыск.

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