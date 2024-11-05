Россия нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушен объект инфраструктуры. Шесть человек погибли, более 20 ранены

Обновление. По последним данным властей Украины, в результате удара погибли шесть человек и 23 получили ранения.

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Запорожью утром 5 ноября, сообщила прокуратура Запорожской области.

По данным следствия, ракета попала в объект критической инфраструктуры, он разрушен. В результате обстрела погибли шесть человек и 20 получили ранения. В ведомстве отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Взрыв в Запорожье произошел около 9:37 утра по местному времени (10:37 мск), сообщает «Суспiльне». За полчаса до взрыва глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил в телеграме, что есть угроза удара баллистическими ракетами.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

В Минобороны РФ заявили в ходе ежедневного брифинга 5 ноября, что российские войска атаковали военные аэродромы, цеха по выпуску ракет и объекты энергетики, используемые для обеспечения ВСУ, но не уточнили, в каких населенных пунктах.

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