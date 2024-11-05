Полиция Берлина согласовала маршрут антивоенного марша российской оппозиции

Полиция Берлина опубликовала на своем сайте маршрут шествия, который 17 ноября организуют российские политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная.

Марш начнется в 13:00 по местному времени и продлится до 18:30. Шествие начнется на Потсдамер Платц, пройдет по центральным улицам до Чекпойнт Чарли, затем до Бранденбургских ворот и оттуда — до здания посольства РФ на Унтер-ден-Линден, 63-65.

Согласно информации на сайте полиции, марш пройдет под лозунгами «Нет Путину!», «Нет войне в Украине!» и «Свободу политзаключенным!» Организаторы акции, говорится в сообщении, выступают «против путинского режима и войны», требуют отставки Владимира Путина с поста президента РФ и суда над ним, а также добиваются вывода российских войск из Украины и немедленного освобождения всех политических заключенных в России.