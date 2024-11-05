КНДР запустила семь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря

Войска Северной Кореи провели пуски нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщает 5 ноября Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

По данным японских военных, КНДР запустила по меньшей мере семь ракет с 7:30 до 7:39 утра (с 1:30 до 1:39 мск). Они достигли высоты 100 километров, дальность полета составила 400 километров, заявили в министерстве. Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, в водах вокруг восточного побережья Корейского полуострова. Военные Южной Кореи заявили, что ракеты упали в море, пишет «Ренхап».

Власти Японии, США, а также страны «Большой семерки» осудили запуски ракет. Правительство Японии заявило, что эти «действия угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества», а также нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Как отмечает Kyodo, пуски прошли перед выборами президента США, которые намечены на 5 ноября, и вскоре после совместных учений военных США, Южной Кореи и Японии, прошедших 3 ноября.

Власти КНДР на момент публикации пуски ракет не комментировали.

Северная Корея 31 октября провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-19. Ракета достигла высоты 7000 километров, а дальность ее полета составила 1000 километров. Ракета упала в море. По данным КНДР, Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела выше, чем любая предыдущая северокорейская ракета.

Высота 7000 километров?

Как летают баллистические ракеты? 6 карточек