Глава МИД Польши допустил, что на ближайшей встрече НАТО участники альянса обсудят перехват российских ракет над Украиной

На ближайшей министерской встрече стран НАТО участники альянса могут обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире польского телеканала TVN24.

«Это вопрос договоренностей и обсуждений в рамках группы наших союзников. У нас новый генеральный секретарь НАТО. Следующая министерская встреча стран НАТО состоится на следующей неделе. Возможно, этот вопрос будет в повестке дня переговоров», — сказал Сикорский.

В начале сентября Сикорский называл право членов НАТО сбивать российские ракеты «конституционной обязанностью» граничащих с Украиной стран. «Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства», — говорил глава МИД. В НАТО в ответ предупредили о возможных последствиях для альянса в целом, поскольку он «не является стороной конфликта и не станет его частью».

Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины так же, как они сделали это во время атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг это предложение, сказав, что альянс не будет стороной конфликта. 1 октября 2024 года Столтенберга на посту генсека НАТО сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В начале июля Варшава и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривало разработку механизма перехвата российских ракет и дронов над Украиной. Зеленский отмечал, что хотел бы помощи с перехватом ракет по крайней мере над западной частью страны, но допускал, что Польша колеблется, опасаясь «быть наедине с таким решением».

В конце августа глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что страны НАТО скептически относятся к идее сбивать российские ракеты над Украиной и что он «не видел» в альянсе сторонников принятия такого решения.

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