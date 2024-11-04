Белгородские библиотеки удалили со своих сайтов списки погибших на войне жителей области

С сайтов районный библиотек Белгородской области удалили списки «Память Z», где публиковались имена погибших на войне местных жителей. Об этом пишет белгородский телеграм-канал «Пепел».

Списки удалили вскоре после акции с листовками, которые вели на сайт с погибшими на войне. В конце октября в разных местах Белгорода стали появляться фейковые листовки с призывом подписать контракт с Минобороны. На них было написано: «Ты — надежда Родины. Присоединяйся к нам!».

На самой листовке была эмблема военно-патриотического клуба «Святогор» и фотографии погибших военных. При этом QR-код на листовке вел на сайт Центральной библиотечной системы Белгородского района, где опубликована книга памяти погибших на войне в Украине.

Теперь при переходе по ссылкам на списки погибших выдаются ошибки и сообщения, что таких страниц больше не существует. Как выяснил «Пепел», списки погибших больше не доступны в Борисовском, Краснояружском, Белгородском и Ракитянском районах, а также в Новооскольском и Шебекинском городских округах. Страницы удалили 22 октября — на следующий день после акции с листовками.

«Медиазона» отмечает, что списки погибших велись на основании закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», который был принят местными депутатами в 2022 году. Он предполагал создание «книг памяти» в «печатном или электронном виде».