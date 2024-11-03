В Тегеране студентка вышла на улицу в нижнем белье после того, как на нее напали из-за «неправильного» ношения хиджаба. Ее задержали

В Тегеране задержали студентку Исламского университета Азад, которая вышла во двор кампуса в нижнем белье, сообщает Iran International. Задержание девушки, имя которой не называется, подтвердили в администрации учебного заведения. Там заявили, что мотивы ее поступка выясняются.

Видео со студенткой, которая ходит по территории кампуса в нижнем белье, распространили в соцсетях. Как утверждается, девушку задержали 2 ноября.

Студенческий телеграм-канал Amir Kabir Newsletter рассказал, что поступок студентки — акция протеста. Ранее она подверглась нападению — по одной из версий, из-за неправильного ношения хиджаба, по другой — из-за того, что не носила его. Утверждается, что на студентку напали сотрудники сил безопасности университета и представители проправительственной молодежной организации «Басидж» и разорвали ее одежду.

Во время задержания студентка также подверглась насилию, пишет Iran International со ссылкой на очевидцев. Среди прочего ее ударили головой о дверь машины или столб, что привело к сильному кровотечению.

Представитель университета заявил, что задержанная «находится под сильным психическим давлением» и у нее «психическое расстройство». Источники иранской газеты Hamshahri утверждают, что студентку могут поместить в психиатрическую больницу.

Правозащитники Amnesty International в Иране потребовали немедленно отпустить задержанную.

В 2022 году в Иране несколько месяцев продолжались массовые протесты из-за смерти 22-летней , задержанной за «неправильное» ношение хиджаба. В результате столкновений сотни человек погибли, тысячи получили ранения. Некоторых участников протестов иранские власти в итоге казнили. В 2023-м власти Ирана ввели новые инструменты для преследования женщин, которые не носят хиджаб — в том числе «умные камеры».

Вот как это работает

В Иране опять преследуют женщин, которые не носят хиджаб, — теперь с помощью «цифрового шариата» Пока система справляется плохо: например, штрафы выписывают длинноволосым мужчинам

Вот как это работает

В Иране опять преследуют женщин, которые не носят хиджаб, — теперь с помощью «цифрового шариата» Пока система справляется плохо: например, штрафы выписывают длинноволосым мужчинам